Мужская сборная России по биатлону готовится ко сбору в Тюмени

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Сборные России по биатлону будут тренироваться в Тюмени, Чайковском и Пересвете в июле, сообщает СБР.

6-7 июля основная и резервная сборные пройдут углубленное медицинское обследование в Москве. 8 июля мужская команда начнет сбор в Тюмени, а женская – в Чайковском.

Юниорский коллектив 30 июня приступил к подготовке к сезону в Пересвете (Московская область). В рамках юниорского сбора состоится тренировка, в которой примет участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.