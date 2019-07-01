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Мужская сборная России по биатлону готовится ко сбору в Тюмени

Спорт, 09:57 01 июля 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Сборные России по биатлону будут тренироваться в Тюмени, Чайковском и Пересвете в июле, сообщает СБР.

6-7 июля основная и резервная сборные пройдут углубленное медицинское обследование в Москве. 8 июля мужская команда начнет сбор в Тюмени, а женская – в Чайковском.

Юниорский коллектив 30 июня приступил к подготовке к сезону в Пересвете (Московская область). В рамках юниорского сбора состоится тренировка, в которой примет участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

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# биатлон , сборы , СБР , Союз биатлонистов России

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