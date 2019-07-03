Двоих жителей Свердловской области обвиняют в смерти знакомого
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Молодых людей, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Кировограде, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.
Обвиняемые до смерти избили своего 19-летнего знакомого. Поводом для конфликта стала совместная деятельность по сбору металлического лома. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Устанавливаются обстоятельства преступления. Обвиняемые заключены под стражу.