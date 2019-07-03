  • 3 июля 20193.07.2019среда
  • USD63,2265
    EUR71,4080
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер восточный

Двоих жителей Свердловской области обвиняют в смерти знакомого

Происшествия, 17:43 03 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодых людей, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Кировограде, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Обвиняемые до смерти избили своего 19-летнего знакомого. Поводом для конфликта стала совместная деятельность по сбору металлического лома. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Обвиняемые заключены под стражу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# избиение , Свердловская область , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 03.07.2019Житель Ишима предстанет перед судом за хищение жилищной субсидии
17:43 03.07.2019Двоих жителей Свердловской области обвиняют в смерти знакомого
16:49 03.07.2019Ямальца отправили в тюрьму за гибель сожительницы
16:34 03.07.2019После стрельбы в торговом центре в Тюмени ввели план "Перехват"