Более десяти медалей завоевали тюменские спортсмены на кубке по гребле на обласах
Команда Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" завоевала 11 медалей на XIX Международных соревнованиях на Кубок губернатора ХМАО—Югры по гребле на обласах, которые прошли в Нефтеюганском районе с 28 июня по 1 июля, сообщают в организации.
Тюменскую область с 2004 года представляют команды ТООО КМН "Кедр". В 2019 году по итогам жеребьевки они выступали под номерами 3 и 13.
"Кедровские" спортсмены завоевали 11 медалей разного достоинства: в одиночных и парных заездах, стоя и две медали в национальной борьбе на поясах.
Спортивное мероприятие проходило в рамках традиционного праздника ханты и манси – поклонения водному духу Вит Хону. Традиционно местом соревнований стала базы туризма и отдыха "Сказка" Нефтеюганского района. В 2019 году турнир собрал более 200 этноспортсменов.