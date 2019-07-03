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Более десяти медалей завоевали тюменские спортсмены на кубке по гребле на обласах

Спорт, 15:44 03 июля 2019

из группы "ТООО КМН "Кедр", "Ямал", МО "Ямал-потомкам!" во ВКонтакте | Фото: из группы "ТООО КМН "Кедр", "Ямал", МО "Ямал-потомкам!" во ВКонтакте

Команда Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" завоевала 11 медалей на XIX Международных соревнованиях на Кубок губернатора ХМАО—Югры по гребле на обласах, которые прошли в Нефтеюганском районе с 28 июня по 1 июля, сообщают в организации.

Тюменскую область с 2004 года представляют команды ТООО КМН "Кедр". В 2019 году по итогам жеребьевки они выступали под номерами 3 и 13.

"Кедровские" спортсмены завоевали 11 медалей разного достоинства: в одиночных и парных заездах, стоя и две медали в национальной борьбе на поясах.

Спортивное мероприятие проходило в рамках традиционного праздника ханты и манси – поклонения водному духу Вит Хону. Традиционно местом соревнований стала базы туризма и отдыха "Сказка" Нефтеюганского района. В 2019 году турнир собрал более 200 этноспортсменов.

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# гребля , малочисленные народы , соревнования

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