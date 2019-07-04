  • 4 июля 20194.07.2019четверг
  • USD63,4951
    EUR71,6034
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

Тюменский "Рубин" занял достойное место в европейском рейтинге

Спорт, 16:10 04 июля 2019

ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский ХК "Рубин" занял достойное место в европейском рейтинге интернет-портала HockeyArchives, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

В него вошли 250 команд. На 139-й строчке расположился тюменский "Рубин". В прошлом сезоне сибирская дружина стал победителем Всероссийского соревнования клубов Высшей хоккейной лиги. Одной позицией выше рубиновцев располагается белорусский ХК "Гродно". На сто сороковой позиции "Ческе Будеёвице".

Возглавил рейтинг обладатель "Кубка Гагарина" КХЛ московский ЦСКА. За ним расположились питерский СКА и финский "Кярпят".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рейтинг , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 04.07.2019Новые физкультурные зоны для горожан определены в Тобольске
16:43 04.07.2019Вячеслав Тресцов подписал новый контракт с ВК "Тюмень"
16:10 04.07.2019Тюменский "Рубин" занял достойное место в европейском рейтинге
15:16 04.07.2019Футбольный клуб "Тюмень" пополнился шестью игроками