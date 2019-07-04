Тюменский "Рубин" занял достойное место в европейском рейтинге
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Тюменский ХК "Рубин" занял достойное место в европейском рейтинге интернет-портала HockeyArchives, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
В него вошли 250 команд. На 139-й строчке расположился тюменский "Рубин". В прошлом сезоне сибирская дружина стал победителем Всероссийского соревнования клубов Высшей хоккейной лиги. Одной позицией выше рубиновцев располагается белорусский ХК "Гродно". На сто сороковой позиции "Ческе Будеёвице".
Возглавил рейтинг обладатель "Кубка Гагарина" КХЛ московский ЦСКА. За ним расположились питерский СКА и финский "Кярпят".