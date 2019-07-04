Уватские ханты – призеры международных соревнований по гребле на обласах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Уватского района стали призерами XIX Международных соревнований на Кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по гребле на обласах.

Как сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз", соревнования были приурочены к традиционному празднику ханты и манси – поклонения водному духу Вит Хону и проходили с 28 июня по 1 июля на базе отдыха "Сказка" Нефтеюганского района. В состязании приняли участие 200 спортсменов из 18 команд, представлявших ХМАО-Югру, ЯНАО, Тюменскую область, Венгрию и Норвегию. В рамках мероприятия состоялся фестиваль национальной культуры, тематические мастер-классы, а также ярмарка товаров народных промыслов.

С 2004 года Тюменскую область на соревнованиях по гребле на обласах представляют команды Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера "КЕДР". По итогам выступления в этом году спортсмены из Уватского района завоевали 11 медалей разного достоинства: в одиночных и парных заездах, стоя и две медали в национальной борьбе на поясах.

"Для нас участие в чемпионате больше, чем просто соревнования – это возможность встречи с добрыми друзьями и новыми знакомыми! Поздравляем призеров соревнований с заслуженными наградами!", - сказала председатель совета ТООО КМН "КЕДР" Ирина Малых.

Поддержку команде оказало ООО "РН-Уватнефтегаз". Благодаря содействию нефтяников жители Уватского района из отдаленных поселений были экипированы и доставлены к месту проведения соревнований и обратно. Участие ТООО КМН "КЕДР" в соревнованиях обеспечивается в рамках программы благотворительности ООО "РН-Уватнефтегаз", средства которой выделяются, в том числе, на сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области, приобщение детей и молодежи к традиционной культуре, популяризацию национальных видов спорта и участие в них представителей КМНС.