Предприятия Тюменской области примут участие в Международной выставке ИННОПРОМ-2019

| Фото: ssek.ru/ | Фото: ssek.ru/

Тюменское предприятие "СибСтрой-Экология" примет участие в 10-й Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019", которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Как сообщает Областная торгово-промышленная палата, производитель противофильтрационных и рекультивационных бентонитовых материалов нового поколения BENTOLOCK является одним из ведущих поставщиков геотекстильных материалов собственного производства. Линии производства позволяют создать продукт великолепного качества в соответствии со всеми мировыми стандартами, при этом они экономичны и экологичны.

Свои разработки представят также компании "НЕО-композит" и "Орион".

"НЕО-композит" - это объединение ведущих российских промышленных предприятий, специализирующееся на производстве полимерно-песчаных изделий. "Орион" занимается инновационными разработками средств безопасности, главной задачей которых является защита жизни и имущества граждан от пожара.

Как пояснила ведущий специалист Центра поддержки экспорта Тюменской области Ирина Мехришвили, эти предприятия - официальная делегация региона.

"Кроме того, - уточнила она, - по собственному желанию едут резиденты бизнес-инкубатора тюменского технопарка".

"ИННОПРОМ" – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Флагманская тема "ИННОПРОМ-2019" - "Цифровое производство: интегрированные решения".

В 2019 году на выставке будет представлено 15 национальных экспозиций. Страной-партнером "ИННОПРОМ-2019" была выбрана Турция – страна с одной из самых быстроразвивающихся экономик среди стран "большой двадцатки" и один из главных внешнеторговых партнеров России.

В рамках "ИННОПРОМ-2019" ожидается специальная деловая программа, которая включает в себя актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров.

Борис Олейник