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Занятия "Спортивного заряда" охватят восемь площадок

Спорт, 14:21 08 июля 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

На восьми площадках Тюмени начнутся утренние зарядки проекта “Спортивный заряд” 9 июля в 8 часов 30 минут, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Занятия проведут профессиональные тренеры тюменских фитнес-клубов. Зарядки пройдут на площадках:

— управа Ленинского административного округа (ул. Киевская, 63);

— управа Центрального административного округа (ул. Новгородская, 10);

— СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а);

— спортивный клуб "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33, строение 1);

— Городская площадь (ул. Первомайская, 20);

— МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а);

— МАУ ДО ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б).

— площадь Европы. Зарядка начнется в 6 часов 30 минут.

Проект #спортивныйзаряд, стартовавший в областной столице в мае, продолжает заряжать тюменцев бодростью и энергией по вторникам и пятницам.

Следить за изменениями в расписании работы площадок можно в группах "Спорторганизаторы Тюмени" и "Спортивный заряд", а также на сайте "Тюмень – наш дом".

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# зарядка , ЗОЖ , спортивный заряд

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