Занятия "Спортивного заряда" охватят восемь площадок
На восьми площадках Тюмени начнутся утренние зарядки проекта “Спортивный заряд” 9 июля в 8 часов 30 минут, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.
Занятия проведут профессиональные тренеры тюменских фитнес-клубов. Зарядки пройдут на площадках:
— управа Ленинского административного округа (ул. Киевская, 63);
— управа Центрального административного округа (ул. Новгородская, 10);
— СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а);
— спортивный клуб "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33, строение 1);
— Городская площадь (ул. Первомайская, 20);
— МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а);
— МАУ ДО ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б).
— площадь Европы. Зарядка начнется в 6 часов 30 минут.
Проект #спортивныйзаряд, стартовавший в областной столице в мае, продолжает заряжать тюменцев бодростью и энергией по вторникам и пятницам.
Следить за изменениями в расписании работы площадок можно в группах "Спорторганизаторы Тюмени" и "Спортивный заряд", а также на сайте "Тюмень – наш дом".