В Ишиме продолжается второй этап строительства путепровода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дорожные работы по улицам Иркутской, Хабаровской, Привокзальной в рамках второго этапа строительства путепровода продолжаются в Ишиме. Их проводит ишимское дорожно-ремонтное строительное управление.

По словам главы города Федора Шишкина, до конца июля будет закончен ремонт отрезка дороги у автовокзала и примыкающих улиц.

Останется еще один квартал от ул. Путиловской до стелы на Привокзальной площади. На текущей неделе на этом участке будет полностью перекрыто движение, пройдет демонтаж дорожного полотна и вскрытие коммуникаций. Полностью завершить проект планируется до конца сентября.

"Это очень важный проект - второй этап строительства путепровода. Мы обещали на открытии путепровода, что приведем в нормативное состояние второй пусковой комплекс. Слово свое держим. Это позволит улучшить транспортную развязку и изменить внешний облик Ишима - на выходе мы получим обновленный благоустроенный микрорайон", - подчеркнул Федор Шишкин.

Напомним, в рамках проекта полностью отремонтирована Привокзальная площадь, положено новое покрытие. В районе железнодорожного вокзала возведены пешеходная зона, парковка, освещение, посажены деревья. Сделано твердое дорожное покрытие у железнодорожной бани, скоро возле нее будет закончена парковка - уже выставлен бордюр, смонтированы все коммуникации.

Инна Кондрашкина