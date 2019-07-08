Задержан криминальный квартет, вскрывавший платежные терминалы

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемых в серии краж из платежных терминалов задержали полицейские в Тюмени. Четверо ранее судимых мужчин подручным инструментом вскрывали терминалы в продуктовых магазинах, сообщает областное УМВД.

В начале июля в тюменскую полицию поступило несколько заявлений о кражах денег из платежных устройств. Ущерб составил около 100 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали четверых подозреваемых, все они ранее судимы и официально не трудоустроены.

Установлено, мужчины, используя подручные инструменты, вскрывали терминалы и похищали оттуда денежные кассеты. Установлена их причастность к девяти эпизодам преступлений. Общая сумма ущерба устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", расследование продолжается.