Устройство водоотведения идет в микрорайоне "Тура"

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Микрорайон "Тура" - самый большой объект в плане устройства водоотведения 2019 года в Тюмени. Ход работ с подрядчиком обсудил глава города Руслан Кухарук во время выездного совещания 10 июля.

Как сообщил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин, устройство ливневой канализации захватывает одновременно четыре улицы: Вересковую, Казачьи Луга, Мебельщиков и частично Лесопарковую, общая длина составляет около 1 км 800 м. Вода от Вересковой будет уходить до канализационной насосной станции на ул. Лесопарковой. Сейчас выполнены проколы примерно на 300 м и устроены несколько дождеприемных колодцев.

"По договору с подрядчиком срок исполнения работ - 15 ноября, график соблюдается, несмотря на трудности. Весь проект в микрорайоне охватывает около шести километров трехсот метров с учетом улиц Западносибирской и Дамбовской, а также межквартальных проездов и внутридворовых территорий", - рассказал Евгений Сорокин.

По словам генерального директора компании-подрядчика ЗАО "Водоканал-2" Леонида Котоменкова, главное - закончить работы в районе жилых домов. По неблагоустроенной территории на улицах Западносибирской и Дамбовской устройство ливневки проходит проще, поэтому начать его можно и поздней осенью.

"Конечно, мы не можем перекрыть одновременно все выезды транспорта из дворов на таком большом участке, и это одна из основных проблем. Вторая в том, что здесь множество коммуникаций. С учетом скрытых под землей инженерных сетей проект приходится менять по ходу выполнения работ, уходит время на согласование изменений. На семь дней будет приостановлено движение на перекрестке улиц Вересковой и Казачьих лугов. Здесь на одном участке предстоит пересечь четыре водопровода. Надеемся, что удастся пройти по отметкам, предусмотренным проектом", - пояснил Леонид Котоменков.

На вопрос главы о возможности опережения или отставания от графика, гендиректор подрядной организации ответил, что все же планируют закончить устройство водоотведения на важном участке четырех улиц уже в сентябре.

Напомним, что в планах 2019 года устройство более 7 км ливневой канализации с учетом строительства, реконструкции и ремонта. Среди объектов наиболее важные также участки в Восточном административном округе.

Ирина Кургузова