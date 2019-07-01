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На кресло депутата Тюменской областной думы претендуют пять человек

Политика, 19:43 10 июля 2019

Архивное фото ИА "Тюменская линия"

На один мандат депутата Тюменской областной думы претендуют пять человек. Удостоверения трем кандидатам были вручены в территориальной избирательной комиссии Калининского административного округа Тюмени 10 июля.

Дополнительные выборы в Тюменскую областную думу по избирательному округу № 19 пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Свои кандидатуры выдвинули Максим Карпиков, представляющий партию "Справедливая Россия", Анатолий Княжев (КПРФ), Мурат Тулебаев (ЛДПР) и Николай Руссу, выдвинутый партией "Единая Россия", самовыдвиженец Юрий Рябцев.

Удостоверения кандидатов в депутаты регионального парламента 10 июля получили Максим Карпиков, Мурат Тулебаев, Николай Руссу. Анатолий Княжев зарегистрирован раньше и уже начал свою кампанию.

Вопрос о регистрации самовыдвиженца Юрия Рябцева территориальной избирательной комиссией будет рассмотрен 16 июля. Он уведомлен о выявлении несоответствий в представленных в комиссию документах и отсутствии ряда документов, предусмотренных законодательством для регистрации кандидатом в депутаты Тюменской областной думы.

Напомним, что вакантным место в областной думе стало после назначения депутата Олега Чемезова вице-губернатором Свердловской области.

В соответствии с информацией, представленной территориальной избирательной комиссии Калининского административного округа Тюмени:

Максим Карпиков родился 29 января 1980 года в Южно-Сахалинске. Работает в АНО "Центр развития медицинского туризма". Член политической партии "Справедливая Россия"

Анатолий Княжев родился 18 февраля 1977 года в Тюмени. В 1995 году окончил тюменский профессиональный лицей № 5. Работает водителем ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс". Член КПРФ.

Николай Руссу родился 16 декабря 1955 года в городе Исилькуль Омской области. В 1981 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева. Генеральный директор АО "Мостострой-11". Член политической партии "Единая Россия".

Юрий Рябцев родился 29 января 1970 года в городе Ефремов Тульской области. В 1994 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, в 2000 году - Тюменский государственный университет. Работает сторожем в ООО "Стеклоцех". Самовыдвиженец.

Мурат Тулебаев родился 13 ноября 1969 года в городе Карасук Новосибирской области. В 1992 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт, в 2014 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", в 2016 - Тюменский государственный университет". Депутат Тюменской городской Думы седьмого созыва. Член ЛДПР.

Борис Олейник

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# избирательная кампания , облдума

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