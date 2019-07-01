На кресло депутата Тюменской областной думы претендуют пять человек

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

На один мандат депутата Тюменской областной думы претендуют пять человек. Удостоверения трем кандидатам были вручены в территориальной избирательной комиссии Калининского административного округа Тюмени 10 июля.

Дополнительные выборы в Тюменскую областную думу по избирательному округу № 19 пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Свои кандидатуры выдвинули Максим Карпиков, представляющий партию "Справедливая Россия", Анатолий Княжев (КПРФ), Мурат Тулебаев (ЛДПР) и Николай Руссу, выдвинутый партией "Единая Россия", самовыдвиженец Юрий Рябцев.

Удостоверения кандидатов в депутаты регионального парламента 10 июля получили Максим Карпиков, Мурат Тулебаев, Николай Руссу. Анатолий Княжев зарегистрирован раньше и уже начал свою кампанию.

Вопрос о регистрации самовыдвиженца Юрия Рябцева территориальной избирательной комиссией будет рассмотрен 16 июля. Он уведомлен о выявлении несоответствий в представленных в комиссию документах и отсутствии ряда документов, предусмотренных законодательством для регистрации кандидатом в депутаты Тюменской областной думы.

Напомним, что вакантным место в областной думе стало после назначения депутата Олега Чемезова вице-губернатором Свердловской области.

В соответствии с информацией, представленной территориальной избирательной комиссии Калининского административного округа Тюмени:

Максим Карпиков родился 29 января 1980 года в Южно-Сахалинске. Работает в АНО "Центр развития медицинского туризма". Член политической партии "Справедливая Россия"

Анатолий Княжев родился 18 февраля 1977 года в Тюмени. В 1995 году окончил тюменский профессиональный лицей № 5. Работает водителем ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс". Член КПРФ.

Николай Руссу родился 16 декабря 1955 года в городе Исилькуль Омской области. В 1981 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева. Генеральный директор АО "Мостострой-11". Член политической партии "Единая Россия".

Юрий Рябцев родился 29 января 1970 года в городе Ефремов Тульской области. В 1994 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, в 2000 году - Тюменский государственный университет. Работает сторожем в ООО "Стеклоцех". Самовыдвиженец.

Мурат Тулебаев родился 13 ноября 1969 года в городе Карасук Новосибирской области. В 1992 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт, в 2014 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", в 2016 - Тюменский государственный университет". Депутат Тюменской городской Думы седьмого созыва. Член ЛДПР.

Борис Олейник