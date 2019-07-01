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Kia, Mitsubishi, перекресток: тюменскую автоледи ждет суд из-за ДТП

Происшествия, 13:31 12 июля 2019

СУ СК РФ во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ во ВКонтакте

В Тюмени будут судить автоледи, устроившую ДТП на ул. Орджоникидзе, в котором другая водитель получила многочисленные переломы. Женщина не заметила знак "Уступи дорогу", сообщает прокуратура области.

Как следует из материалов уголовного дела, 22 апреля около 5 часов женщина на Kia Sorento подъехала к перекрестку улиц Хохрякова и Орджоникидзе. Светофоры в это время еще работали в режиме желтого мигания, то есть перекресток был нерегулируемым, и необходимо было руководствоваться дорожными знаками.

Но автомобилистка не обратила внимания на знак "Уступи дорогу" и въехала на перекресток. Произошло столкновение с Mitsubishi Galant. Женщина за рулем второго автомобиля получила переломы костей таза, ребер и ключицы.

Обвиняемая вину в ДТП признала. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд.

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# ДТП , прокуратура , суд , уголовное дело

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