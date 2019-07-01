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В Увате словесная перепалка мужчин едва не закончилась поножовщиной

Происшествия, 10:05 15 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого, угрожавшего убить знакомого охотничьим ножом, задержали полицейские в Увате, сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.

Пенсионер, проживающий в Уватском районе, заявил, что, когда он возвращался из гостей к домой, встретил по пути 32-летнего сына своего близкого друга. Потерпевший обратил внимание, что мужчина находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и сделал ему замечание. Молодому человеку это показалось неуместным, что и стало причиной словестной перепалки между гражданами. После разъяренный оппонент отправился домой, взял охотничий нож и явился к обидчику с угрозами убийства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством". Согласно санкциям данной статьи вспыльчивому гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# полиция , Уватский район , УМВД России по Тюменской области

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