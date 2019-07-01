У ямальского самолета Bombardier CRG-200 треснуло стекло

| Фото: архив www.yamal.aerо | Фото: архив www.yamal.aerо

Самолет Bombardier CRG-200, вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, утром 15 июля вернулся в пункт отправления из-за растрескивания стекла кабины пилотов, сообщает ИА "Север-пресс".

Трещина в стекле образовалась при наборе высоты. "После вылета рейса 846, выполняемого по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) - Новый Уренгой на воздушном судне CRG-200 при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов. Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета, и после выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково. На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа", — сообщили в авиакомпании "Ямал".

Ранее сообщалось, что самолет в связи с технической неисправностью вынужден был вернуться в аэропорт вылета.

В связи с регламентом работы аэропорта Новый Уренгой рейс №846 перенесли на 16 июля.