ООО "ПолимерПласт" освоило производство нового продукта

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

ООО "ПолимерПласт" реализует проект по расширению действующего бизнеса: "Создание производственного комплекса по переработке пластиковых отходов" при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщает пресс-служба Инвестагентства.

На технической базе комплекса ООО "ПолимерПласт" возведено новое производственное здание по переработке, мойке и гранулированию пластиковых отходов. Компания приобрела гранулятор для переработки пленочных отходов серии YDN, а также моечный комплекс мощностью 500 кг/час.

Теперь перечень производимой продукции пополнился вторичными гранулами полистирола, полипропилена и полиэтилена.

Изделия из вторсырья, можно встретить практически везде. Садовый инвентарь, упаковочные материалы, пластиковая мебель, канализационные трубы, трубы, применяемые при прокладке кабеля, водостоков и вентиляционных каналов, кровельные материалы, плитка и черепица – вот, далеко не полный перечень того, где применяется вторичная гранула ПП и ПВД.

Объем инвестиций в проект составил 46 млн рублей. Успешная реализация инвестпроекта позволила создать 14 новых рабочих мест.

Добавим, ООО "Полимер Пласт" работает в Тюмени более 10 лет и является крупнейшим производителем пенопласта и экструзированного пенополистирола в Тюменской области.

Продукция ООО "ПолимерПласт" представлена на торговых площадях крупных торговых сетей, а также более 60 компаний по всему УФО.