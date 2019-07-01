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ООО "ПолимерПласт" освоило производство нового продукта

Экономика, 16:00 16 июля 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

ООО "ПолимерПласт" реализует проект по расширению действующего бизнеса: "Создание производственного комплекса по переработке пластиковых отходов" при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщает пресс-служба Инвестагентства.

На технической базе комплекса ООО "ПолимерПласт" возведено новое производственное здание по переработке, мойке и гранулированию пластиковых отходов. Компания приобрела гранулятор для переработки пленочных отходов серии YDN, а также моечный комплекс мощностью 500 кг/час.

Теперь перечень производимой продукции пополнился вторичными гранулами полистирола, полипропилена и полиэтилена.

Изделия из вторсырья, можно встретить практически везде. Садовый инвентарь, упаковочные материалы, пластиковая мебель, канализационные трубы, трубы, применяемые при прокладке кабеля, водостоков и вентиляционных каналов, кровельные материалы, плитка и черепица – вот, далеко не полный перечень того, где применяется вторичная гранула ПП и ПВД.

Объем инвестиций в проект составил 46 млн рублей. Успешная реализация инвестпроекта позволила создать 14 новых рабочих мест.

Добавим, ООО "Полимер Пласт" работает в Тюмени более 10 лет и является крупнейшим производителем пенопласта и экструзированного пенополистирола в Тюменской области.

Продукция ООО "ПолимерПласт" представлена на торговых площадях крупных торговых сетей, а также более 60 компаний по всему УФО.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , полимер , полипропилен , производство

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