Пятилетнюю девочку сбили на зебре в Ишиме
| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»
33-летняя женщина сбила пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ишиме 17 июля в 14 часов.
Девочка переходила дорогу по зебре, когда на нее наехал автомобиль "Фольксваген Поло". В результате ДТП пятилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого бедра, тупую травму живота, множественные ссадины и ушибы.
По данным ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", с начала года на территории Ишима и Ишимского района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 18 детей получили различные травмы, 1 ребенок погиб.
Соб. инф.