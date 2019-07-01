Пятилетнюю девочку сбили на зебре в Ишиме

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

33-летняя женщина сбила пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ишиме 17 июля в 14 часов.

Девочка переходила дорогу по зебре, когда на нее наехал автомобиль "Фольксваген Поло". В результате ДТП пятилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого бедра, тупую травму живота, множественные ссадины и ушибы.

По данным ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", с начала года на территории Ишима и Ишимского района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 18 детей получили различные травмы, 1 ребенок погиб.

Соб. инф.