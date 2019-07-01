В Нижней Тавде продолжается строительство современных очистных сооружений

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

Современные очистные сооружения устанавливают на территории с. Нижняя Тавда для очистки производственных и бытовых сточных вод на ранее построенные канализационные очистные сооружения в объеме – 2 тыс. кубических метров в сутки, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Работы на объекте начались в 2018 году, отметили в муниципалитете. Цена контракта составляет около 145 млн рублей.

Подрядчик ООО "Тюмень-Инжиниринг" проведет следующие виды работ:

- Строительство сетей канализации общей протяженности 14 км 257,5 метров, в том числе: самотечных - 4 км 590 метров и напорных – 7 км 590 метров.

Строительство квартальных канализационных насосных станций (КНС) – 10 штук; монтаж полиэтиленовых колодцев заводского изготовления – 206 штук; выполнение пуско-наладочных работ КНС и смонтированного оборудования.

По состоянию на 19 июля на объекте подрядной организацией выполнено:

Строительство трубопроводов сетей канализации в том числе: самотечной канализации – 3 км 890 метров, напорной канализации – 7 км 561 метров.

Приобретены и переданы в монтаж подрядчику пластиковые колодцы индивидуального изготовления в количестве – 206 штук. Из них смонтированы в землю на бетонное основание – 168 штук, а также приобретены и смонтированы в землю на бетонное основание подземные части КНС – 10 штук. Выполнен монтаж надземных частей КНС, общий объем выполненных работ на объекте – 89 %.

После окончания строительства будет произведено благоустройство и ограждение площадок канализационно-насосных станций. Весь объем строительства завершится в 2020 году.