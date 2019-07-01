Александр Моор: резидент парка "Боровский" начал выпуск снеков из местного сырья

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Торжественное открытие фабрики по производству снеков под брендом "Окейч" состоялось в Тюменском районе. Как сообщил Александр Моор на своей странице в Instagram, первая свая была забита в марте 2018 года, а сегодня предприятие уже работает.

"Фруктовые чипсы, сухарики, рисовые шарики начала выпускать фабрика по производству снеков "Окейч" – резидент индустриального парка "Боровский". Мясные снеки делают из местного сырья, его поставляет Ишимский мясокомбинат, Боровская птицефабрика, животноводческое предприятие "Бизон". В планах у компании поставки продукции на экспорт до 30 процентов и открытие второй линии по изготовлению кондитерских изделий", - написал глава области.

Товары уже можно найти в розничных магазинах у дома, с крупными торговыми сетями ведутся переговоры.