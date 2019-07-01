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Тринадцать вагонов сошли с рельсов на Ямале

Происшествия, 15:45 20 июля 2019

www.rzd.ru | Фото: www.rzd.ru

При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северную железную дорогу (СЖД).
Ранее представитель регионального управления МЧС сообщил о сходе грузового поезда в Приуральском районе ЯНАО. В ведомстве отмечали, что всего в составе находилось 47 вагонов, в том числе с углем, однако сколько из них сошло с рельсов, не уточнялось. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Как подчеркнули в пресс-службе СЖД, "произошел сход 13 вагонов", работает оперативный штаб, на место выехала специальная комиссия. В компании подтвердили сведения о задержке пассажирского поезда №209 "Лабытнанги - Москва", который вернется в пункт отправления в связи с инцидентом.
В администрации Лабытнанги уточнили, что задержка может составить до 10 часов.
"Иногородние пассажиры будут размещены в гостинице "Семь лиственниц". Все, что потребуется для оказания помощи, организуем", - приводит пресс-служба мэрии слова главы муниципалитета Марины Тресковой.

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# железная дорога

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