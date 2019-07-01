Торговца гашишем отправили в колонию на тринадцать лет

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

13 лет проведет в колонии строгого режима гражданин Украины за торговлю гашишем в Тюмени, сообщает областная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, осенью 2018 года молодой человек приехал в столицу Западной Сибири и снял жилье. Через Интернет связался с наркодельцом, чтобы заняться распространением гашиша.

В январе 2019 года он забрал наркотик из тайника в лесном массиве. Когда он вышел на трассу, его задержали полицейские. Освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. У наркодельца и из сделанных им ранее тайников изъяли в общей сложности более 100 гр гашиша.

Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и отправил подсудимого в исправительную колонию строгого режима на 13 лет.