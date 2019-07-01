Семья ямальских оленеводов выжила после удара молнией

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Семью оленеводов с двухлетним малышом и мужчину, пораженного ударом молнии, доставили спасатели из Приуральской тундры в больницу Лабытнанги, сообщает ИА "Север-пресс".

Медики отметили, что состояние членов семьи, получившей удар молнии, стабильное.

"У 26-летнего мужчины, которого поразила молния, состояние удовлетворительное. У него наблюдается нарушение ритма сердца, мы проводим кардиомониторинг. С ребенком все нормально, его госпитализировали из-за того, что он сидел на руках у дяди, пораженного молнией. С малышом все в порядке, с ним рядом находится его мама. Папу госпитализировали с бронхитом, он получает все необходимое лечение. Про второго оленевода, в которого попала молния, у нас нет сведений, он отказался от госпитализации", — сказали в больнице.

В салехардской санавиации прокомментировали, что вызов в территориальный центр медицины катастроф поступил из тундры 20 июля. Сообщалось, что молния ударила в чум. Из-за непогоды борт санавиации со специалистами вылететь не смог.

"К месту происшествия на трэколах отправились сотрудники "Ямалспаса" с харпским медиком. Трагедия произошла в горах, возле озера Большое Щучье. Молния поразила двух оленеводов, один из которых не захотел ехать в больницу, ссылаясь на удовлетворительное самочувствие", — сказал руководитель отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Салехардской окружной клинической больницы Владимир Бродский.