  • 23 июля 201923.07.2019вторник
  • USD62,9776
    EUR70,6546
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Квитка: ситуация в судебных районах Тюменской области требует изменений

Политика, 17:27 23 июля 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Госдума поддержала законодательную инициативу депутатов Тюменской областной думы об увеличении количества судебных участков на территории региона, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Изменения в ст. 1 Федерального закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" были приняты в окончательном чтении на заседании Государственной думы 23 июля.

"Это значительные изменения для судебных районов Тюменской области. Нововведения позволят расширить доступ граждан к своевременному и качественному правосудию, выровнять нагрузку мировых судей. Для этого будет увеличено количество судебных участков на семь единиц: с 67 до 74 и равномерно распределено по административно-территориальным районам города. Важно, чтобы мировой судья тщательно рассматривал дело, внимательно заслушивал каждого гражданина, участвующего в судебном процессе, и выносил справедливые решения", - рассказал депутат Госдумы Иван Квитка по итогам обсуждения законопроекта в российском парламенте.

По его словам, ситуация в судебных районах Тюменской области требовала изменений.

"Установленное число судебных участков и количество мировых судей не решало проблему ежегодно растущей нагрузки на них. В Тюмени один мировой судья рассматривает более 640 дел в месяц. В результате может пострадать качество судебных решений. Именно поэтому депутаты Тюменской областной думы вышли с такой инициативой и поддержали жителей региона", – подчеркнул Квитка.

Дискуссия на стадии рассмотрения законопроекта в первом и втором чтениях была активной, добавил депутат. "Мы аргументированно отстаивали инициативу наших региональных коллег, и законопроект был одобрен. В настоящее время он будет направлен для обсуждения в Совет Федерации", – пояснил Иван Квитка.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госдума , Иван Квитка , мировые судьи , судебные участки , ТРО партии Единая Россия , Тюменская облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 23.07.2019Квитка: ситуация в судебных районах Тюменской области требует изменений
16:54 23.07.2019Полпред поручил инспекторам контролировать ход подготовки образовательных организаций к учебному году
15:27 23.07.2019В Тюмени обсудят дорожные карты развития конкуренции и биржевую торговлю лесоматериалами
19:06 22.07.2019Николай Цуканов: погашение задолженности по зарплатам должно быть на особом контроле властей