Квитка: ситуация в судебных районах Тюменской области требует изменений

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Госдума поддержала законодательную инициативу депутатов Тюменской областной думы об увеличении количества судебных участков на территории региона, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Изменения в ст. 1 Федерального закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" были приняты в окончательном чтении на заседании Государственной думы 23 июля.

"Это значительные изменения для судебных районов Тюменской области. Нововведения позволят расширить доступ граждан к своевременному и качественному правосудию, выровнять нагрузку мировых судей. Для этого будет увеличено количество судебных участков на семь единиц: с 67 до 74 и равномерно распределено по административно-территориальным районам города. Важно, чтобы мировой судья тщательно рассматривал дело, внимательно заслушивал каждого гражданина, участвующего в судебном процессе, и выносил справедливые решения", - рассказал депутат Госдумы Иван Квитка по итогам обсуждения законопроекта в российском парламенте.

По его словам, ситуация в судебных районах Тюменской области требовала изменений.

"Установленное число судебных участков и количество мировых судей не решало проблему ежегодно растущей нагрузки на них. В Тюмени один мировой судья рассматривает более 640 дел в месяц. В результате может пострадать качество судебных решений. Именно поэтому депутаты Тюменской областной думы вышли с такой инициативой и поддержали жителей региона", – подчеркнул Квитка.

Дискуссия на стадии рассмотрения законопроекта в первом и втором чтениях была активной, добавил депутат. "Мы аргументированно отстаивали инициативу наших региональных коллег, и законопроект был одобрен. В настоящее время он будет направлен для обсуждения в Совет Федерации", – пояснил Иван Квитка.