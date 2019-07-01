Ямальская прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения многоэтажки

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

Частичное обрушение 12-ти квартирного жилого дома 1988 года постройки, в котором проживало 39 человек произошло в Лабытнанги 12 июля. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам опроса жильцов дома было установлено, что один житель обращался в управляющую компанию в связи с проседанием свайного основания здания.

При этом, в нарушение требований жилищного законодательства, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда управляющей компанией обследование свайного основания не производилось, систематическое наблюдение за его техническим состояние не осуществлялось. По указанной причине деформация конструктивов фундамента своевременно выявлена не была, что в итоге привело к частичному обрушению многоквартирного дома.

Несмотря на ежегодное поступление от управляющей компании в администрацию города сведений об износе фундамента здания на 85 %, органом местного самоуправления, являющимся собственником части квартир в доме, мер к обследованию многоквартирного дома на предмет необходимости проведения капитального ремонта, либо признания его аварийным, не принималось.

По указанным фактам прокуратурой города генеральному директору управляющей компании, а также главе администрации Лабытнанги внесены представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Органом местного самоуправления многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, гражданам для временного проживания предоставлены жилые помещения маневренного фонда.

В связи с отсутствием финансовых средств в местном бюджете главой администрации города денежные средства запрошены из окружного бюджета. После их поступления гражданам будет предоставлена социальная выплата на приобретение нового жилья.

Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры автономного округа.