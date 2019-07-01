Прокуратура: ограничен доступ к видео с экстремальным руфингом

| Фото: СК РФ | Фото: СК РФ

Ограничен доступ к семи интернет-страницам, где пропагандировался руфинг (крышелазание). Среди них и видео с большим числом просмотров, сообщает региональная прокуратура.

Руфинг – это один из видов субкультур современной городской молодежи. Как правило, цель руферов-экстремалов — несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья.

В связи с этим прокуратура района направила в Центральный районный суд Тюмени административные иски о признании указанной выше информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокуратуры были в полном объеме удовлетворены судом. В настоящее время доступ к опасным ресурсам заблокирован.