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Водителя с поддельными правами задержали под Тюменью

Происшествия, 13:59 26 июля 2019

Иностранец, подменивший уставшего водителя, предстанет перед судом в Тюменском районе. У пассажира оказалось фальшивое таджикское водительское удостоверение, распечатанное на принтере, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из уголовного дела, 20 марта 2019 года житель Новосибирска через сервис поиска попутчиков сел пассажиром в Toyota Camry, чтобы добраться до Екатеринбурга.

По дороге он подменил уставшего водителя. Иномарку вблизи поселка Богандинский остановили сотрудники ГИБДД. Водитель показал таджикские права. На документе не было голографических элементов защиты. Экспертиза показала, что фальшивый документ был сделан на цветном струйном принтере.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы уголовного дела мировому судье.

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# ДТП , прокуратура , уголовное дело , фальшивые права

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