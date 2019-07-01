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Бразилец Бруно Таффи вошел в состав МФК "Тюмень"

Спорт, 17:17 26 июля 2019

www.mfktyumen.ru МФК "Тюмень" подписал Бруно Таффи | Фото: www.mfktyumen.ru

МФК "Тюмень" подписал контракт с бразильским футболистом Бруно Таффи, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Последние годы 29-летний игрок провел в Испании, где стал настоящей звездой европейского футзала. За плечами новоиспеченного сибиряка выступления в известных клубах "Пальма Футзал", а также "Интер Мовистар". В составе последнего Таффи дважды становился обладателем Кубка УЕФА и чемпионом Испании, а также признавался лучшим игроком испанского чемпионата и лучшим игроком на позиции "столба".

Трудовое соглашение с Бруно Таффи рассчитано на два года.

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# Бруно Таффи , контракт , мини-футбол , МФК Тюмень

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