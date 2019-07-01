Александр Моор рассказал, за что он любит Тюмень

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев в своих аккаунтах в социальных сетях - ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках - с 433-ей годовщиной города и рассказал, за что он любит Тюмень.

"Меня часто спрашивают, за что я люблю город. За то, что я здесь родился, за то, что здесь я ходил в школу, обрел своих друзей, здесь живут мои родители, мои дети. Я люблю город не за что и не почему, а таким, каким он есть. Я помню его в 80-е годы, как я ходил в школу в резиновых сапогах, я знаю его в 90-е, я вижу его развитие в 2000-е, и за это я его люблю", - сказал он.

Глава региона предложил жителям высказаться, за что и почему они любят Тюмень и рассказать истории или воспоминания о любимом городе.