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Александр Моор рассказал, за что он любит Тюмень

Политика, 18:09 26 июля 2019

скриншот видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев в своих аккаунтах в социальных сетях - ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках - с 433-ей годовщиной города и рассказал, за что он любит Тюмень.

"Меня часто спрашивают, за что я люблю город. За то, что я здесь родился, за то, что здесь я ходил в школу, обрел своих друзей, здесь живут мои родители, мои дети. Я люблю город не за что и не почему, а таким, каким он есть. Я помню его в 80-е годы, как я ходил в школу в резиновых сапогах, я знаю его в 90-е, я вижу его развитие в 2000-е, и за это я его люблю", - сказал он.

Глава региона предложил жителям высказаться, за что и почему они любят Тюмень и рассказать истории или воспоминания о любимом городе.

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# Александр Моор , День города

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