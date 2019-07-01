Определен состав российской сборной на чемпионат мира по летнему биатлону

| Фото: архив biathlonrus.com | Фото: архив biathlonrus.com

Тюменки Виктория Сливко и Лариса Куклина вошли в состав российской сборной для участия в чемпионате мира, который пройдет в в Раубичах Беларуси 23–25 августа, сообщает Союз биатлонистов России.

В состав сборной России среди мужчин вошли: Сергей Корастылев, Красноярский край, трое югорцев Петр Пащенко, Семен Сучилов и Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов из Башкирии и москвич Кирилл Стрельцов.

Женская сборная: тюменки Виктория Сливко и Лариса Куклина, Ольга Дмитриева, Ульяновская область, свердловчанки Екатерина Глазырина и Тамара Воронина, Кристина Резцова, ХМАО-Югра.

Среди юниоров есть тюменцы - это Вадим Истамгулов и Андрей Вьюхин. Также российскую сборную будут представлять Данил Калинин, Санкт-Петербург/Вологодская область, Николай Димитриев, Республика Мордовия, Кирилл Бажин, Свердловская область и Илья Бурлаков, Башкортостан.

В состав юниорок включены: тюменка Арина Пантова, Юлия Лапина, Республика Коми, Анастасия Халиуллина, Республика Мордовия, Владислава Гаврилова, ХМАО-Югра, Валерия Васнецова, Пермский край и Анастасия Гореева, Московская область.

Напомним, отбор спортсменов для участия в чемпионате мира был проведен на соревнованиях в тюменской "Жемчужине Сибири" с 25 по 29 июля.

Окончательный состав сборной будет утвержден правлением СБР, которое состоится в ближайшее время.



