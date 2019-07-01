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Жителя Тюменского района ждет суд за ложное сообщение о теракте

Происшествия, 18:51 30 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За ложное сообщение о готовящемся теракте 31-летнего безработного жителя с. Яр Тюменского района ждет суд. Пьяный мужчина позвонил в экстренную службу "112" и рассказал о подрыве железнодорожного моста через реку Тобол в Ялуторовском районе, сообщает УМВД по Тюменской области.

Прибывшая на указанное место следственно-оперативная группа никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружила. Полицейские установили личность подозреваемого и изъяли аудиозапись телефонного разговора.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# ложное минирование , суд

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