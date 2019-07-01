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Северянина на тягаче поймали в Тюменском районе с фальшивыми правами

Происшествия, 13:48 31 июля 2019

www.65.media | Фото: www.65.media

За управление тягачом по фальшивым правам в Тюменском районе будут судить жителя поселка Излучинск. Северянина с поддельным документом задержали под Тюменью, сообщает областная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2018 года мужчина за нарушения правил дорожного движения на год лишился водительских прав, а в декабре через Интернет купил себе права на чужую фамилию.

19 июня 2019 года на тягаче МАЗ он возвращался из Екатеринбурга домой. На посту ДПС у поселка Московский грузовик остановили сотрудники ГИБДД. Водитель предъявил водительские права, которые вызвали подозрение у полицейских. Эксперты подтвердили, что документ фальшивый.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

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# прокуратура , уголовное дело , фальшивые права

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