Жителям региона напомнили о защите от автомобильных воров

| Фото: www.autostat.ru | Фото: www.autostat.ru

147 преступлений, связанных с кражами личного имущества из автотранспорта, зафиксировано в Тюменской области за 7 месяцев 2019 года, сообщает УМВД России по региону.

Как правило, злоумышленники забирают навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, а также сумки, барсетки, сотовые телефоны и планшеты. Так, неработающий, ранее судимый тюменец похитил комплект автомобильных колес, аккумулятор, акустические колонки и запчасти на сумму около 50 тыс. рублей из автомобиля, который владелец забыл закрыть.

Чтобы избежать кражи, сотрудники полиции советуют автовладельцам не оставлять в автомобиле ценные вещи, которые могут привлечь внимание преступников. Сумки убирать в багажник. Не оставлять открытыми окна и двери авто, включать сигнализацию, даже если выходите из машины ненадолго. Рекомендуется парковать автотранспорт на охраняемой стоянке. Если такой возможности нет, стоит использовать хорошо освещенные участки улиц и дорог, в том числе оборудованные системами видеонаблюдения. Следует оборудовать транспортное средство противоугонными системами.

Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.