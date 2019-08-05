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Шестьсот тысяч рублей перевела мошенникам тюменка

Происшествия, 14:32 05 августа 2019

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

600 тыс. рублей перевела мошенникам тюменка, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что девушке позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и попросил перевести деньги на указанный банковский счет, якобы для предотвращения несанкционированной операции по ее карте.

Потерпевшая лишилась 600 тыс. рублей. Личность злоумышленника устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Тюменская полиция рекомендует не сообщать свои банковские реквизиты и не переводить денежные средства. Для своей безопасности обращаться в отделение банка и уточнять все интересующие вопросы. Злоумышленники используют психологическую тактику и вводят в заблуждения горожан.

Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600.

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# мошенничество , УМВД России по Тюменской области

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