Тюменские предприниматели отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан

| Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Тюменские предприниматели посетят Азербайджанскую Республику с деловым визитом с 11 по 16 августа, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Программа бизнес-миссии включает деловые встречи и биржу контактов в формате B2B, в рамках которых состоятся переговоры с потенциальными партнерами из Азербайджана. Также, для участников бизнес-миссии будут организованы индивидуальные посещения предприятий-импортеров города Баку.

По предварительным переговорам с азербайджанской стороной, потенциальные импортеры проявляют большой интерес и заинтересованы встретиться с тюменскими предприятиями. При поддержке Центра в рамках миссии планируется подписание соглашений на осуществление пробных поставок. Участниками являются:

ООО "Тюмень-Прибор" - полный комплекс услуг в сфере промышленной автоматизации объектов нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей;

ЗАО "Тюменский машиностроительный завод" - производство ведомых дисков спецпления для грузовых и легковых транспортных средств отечественного и импортного производства;

ООО "Жизнь" - добыча торфа и сапропеля;

АО "ИПФ "СИБНА" - оригинальные технические решения и новейшие технологии в сфере коммерческого учета энергоносителей.

Приглашаем компании Тюменской области к участию в бизнес-миссии. По организационным вопросам обращаться к руководителю Центра поддержки экспорта Тюменской области Полухину Сергею Викторовичу, телефон +7-969-809-74-09, e-mail: PoluhinSV@72to.ru.