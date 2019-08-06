Ввоз пальмового масла в Россию с 1 октября 2019 года подорожает

| Фото: Россельхознадзор | Фото: Россельхознадзор

С 10 до 20 % увеличится ставка налога на добавленную стоимость на пальмовое масло с 1 октября 2019 года. Законопроект подписал президент России Владимир Путин 2 августа 2019 года.

Специалисты отмечают, что увеличение НДС для пальмового масла принесет бюджету страны дополнительные средства. Их можно будет направить на поддержку производства молока.

"Вырученные от отмены этой льготы деньги, а это около пяти миллиардов рублей, вернутся в бюджет, - считает заместитель председателя аграрного комитета Тюменской облдумы, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село" Юрий Конев. - Они будут направлены на поддержку производства нашей, российской молочной продукции, куда не подмешивается никакое пальмовое масло, и в сыры, и в молоко, и в прочие продукты".

Юрий Конев отметил, что тюменские законодатели обсуждали этот вопрос еще в 2016 году. "В то время шли очень серьезные споры в научном мире о пользе и вреде пальмового масла. Мы тоже имели свою точку зрения. Выразили свое мнение, отправили предложение в Госдуму. Речь шла о необходимости запрета пальмового масла в России", - подчеркнул он.

Тюменский депутат выразил сожаление, что Россия тоже закупает почти миллион тонн пальмового масла.

"Некоторые наши продукты тоже включают этот ингредиент, - заявил он. - А ведь переработанное пальмовое масло - это насыщенные жирные кислоты, которые вредят здоровью человека. Вспомните, старики всегда в России говорили, что человек должен есть те продукты, которые растут в регионе его проживания. Пальмовое масло - не наш продукт, у нас в Сибири всегда было прекрасное сливочное масло. Наши производители масла активно занимаются экспортом. И это очень востребованный продукт за рубежом, потому что он отличного качества. А что, в свою очередь, делает Европа? Она нас спокойно заполняет пальмовым маслом. Поэтому принятые Госдумой изменения в закон о налоговых ставках, подписанные президентом, решают проблемы и экологические, и финансовые".

Борис Олейник