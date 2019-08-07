За полгода в регионе ввели почти полмиллиона квадратных метров жилья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

485 тыс. кв. м жилья введены в эксплуатацию в Тюменской области за первое полугодие 2019 года. Общий план по вводу жилья на 2019 год составляет 1 млн 577 тыс. кв. м.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Он отметил, что эти показатели растут с каждым годом. Так, в 2018 году было запланировано возвести 1 млн 256 тыс. кв. м, по факту строительные компании ввели в эксплуатацию 1 млн 344 тыс. кв. м жилья.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В рамках национального проекта "Жилье" в Тюменской области продолжается также реализация жилищных программ. В 2019 году на улучшение жилищных условий запланировано предоставить тюменцам субсидии на сумму 4,8 млрд рублей. Жилищные условия улучшат 2 тыс. 800 граждан.

"На первое июля жилищные условия улучшили уже 645 семей, они получили субсидии на общую сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей. В программах участвуют молодые семьи, работники бюджетной сферы, переселенцы из аварийного жилфонда, ветераны и участники боевых действий", - рассказал Шустов.

Ведется также инженерная подготовка территорий, где планируется индивидуальное жилищное строительство. Особое внимание уделяется строительству дорог на площадках, где строят дома многодетные семьи.

В рамках программы "Сотрудничество" строят жилье и для многодетных семей из Ямала. Под эти цели будет выделено 155 земельных участков в микрорайоне Новый в Заводоуковске. Там уже построены дороги, есть сети электро- и газоснабжения.

Строительство дорог запланировано на 2020 год в д. Речкина Тюменского района, где отведены участки под ИЖС, а также в Тюмени, где семьям выделят более 120 участков.

В Тюменской области ведется и реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года.

По словам Сергея Шустова, в 2019 году запланировано расселить и выплатить компенсации собственникам почти 14,5 тыс. кв. м жилья. Всего же по новой программе будут расселены собственники 149 тыс. кв м жилой площади. Объем средств на реализацию программы составит порядка 10 млрд рублей.

"Пока мы идем с опережением графика. Эта программа рассчитана до 2025 года, надеемся выполнить ее раньше установленного срока", - добавил Шустов.

Любовь Голышева