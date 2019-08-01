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Тюменские росгвардейцы обезвредили злоумышленника, открывшего по ним огонь

Происшествия, 15:28 10 августа 2019

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии обезвредили вооруженного мужчину во время патрулирования улиц в Тюмени, сообщает главное региональное управление ведомства.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны ночью 10 августа на улице Интернациональной заметил подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь. Один из росгвардейцев пострадал. Для задержания убегающего злоумышленника полицейские применили табельное оружие. Нападавшего задержали и обезоружили.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Тюмени. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали брошенный задержанным предмет, им оказался рюкзак.

Задержанный мужчина с ранением ног доставлен в больницу. Жизнь росгвардейца, получившего ранение в ходе задержания, находится вне опасности.

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# задержание , перестрелка , происшествие , Росгвардия

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