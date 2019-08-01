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Потушен пожар на складе боеприпасов под Красноярском

Происшествия, 13:09 11 августа 2019

РИА Новости | Фото: РИА Новости

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края потушен, сообщает Лента.ру со ссылкой на руководителя регионального управления МЧС Игоря Лисина.

"Горение там ликвидировано. Проводятся работы, убеждаются в полной безопасности", — пояснил он.

5 августа произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе, возгорание было ликвидировано на следующий день. Пострадали 13 человек, один погиб. 16 тыс. местных жителей были эвакуированы.

9 августа на военном складе прогремели новые взрывы. По данным властей, детонацию во время разминирования снарядов вызвало попадание молнии. Пострадали 12 человек, четверо были госпитализированы.

На складе находилось более 40 тыс. снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК ("Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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