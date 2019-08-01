В Надыме продавцу грозят исправительные работы за продажу алкоголя подросткам

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Уголовное дело по факту продажи алкоголя подростку возбуждено в Надыме, сообщает прокуратура Ямала.

Продавец-кассир магазина "Транзит" в марте 2019 года была привлечена к административной ответственности за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Она была оштрафована на 30 тыс. рублей. Спустя четыре месяца женщина вновь не убедилась в возрасте покупателя и продала 15-летней девушке пиво.

Подозреваемой грозят исправительные работы на срок до одного года. В отношении индивидуального предпринимателя также проводится административное расследование.