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Тюменцы могут сдать нормы ГТО в день юбилея области

Спорт, 08:29 14 августа 2019

www.gto.ru | Фото: www.gto.ru

Попробовать свои силы в нормативах ГТО тюменцы смогут в день рождения Тюменской области. Площадка тюменского спорта будет открыта для гостей праздника 17 августа с 12 до 17 часов на площади 400-летия Тюмени, сообщает региональный Центр спортивной подготовки.

В день 75-летия региона горожане смогут выполнить нормативы по следующим тестам: поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Для всех, кто желает выполнить нормативы для получения знака отличия необходимо:⠀зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, и иметь медицинский допуск. Подать заявку на участие можно на электронную почту davydova@csp72.ru

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# ГТО , день Тюменской области , юбилей области

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