Участники полумарафона в Салехарде пересекут полярный круг

| Фото: Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Беговой полумарафон "Полярный круг" пройдет в Салехарде 14 сентября, сообщает правительство ЯНАО.

Участники смогут преодолеть на выбор три дистанции: 5, 10 и 21,1 км. Маршрут полумарафона будет проходить по улицам города с пересечением стелы Полярный круг. Стартовая площадка будет расположена на проезжей части перед Центром культуры и спорта "Геолог". Старт соревнований в 10 часов.

Полумарафон является благотворительным, вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямине".

Участники, успешно преодолевшие заявленную дистанцию, получат медаль финишера. Победители и призеры в каждой дистанции будут награждены кубками, дипломами и денежными призами.

Для участия в беговом событии необходимо пройти регистрацию на сайте и внести стартовый взнос. Регистрация продлится до 12 сентября.