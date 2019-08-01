Тюменских предпринимателей приглашают на промышленный форум в Египет

| Фото: bigindustrialweek.com | Фото: bigindustrialweek.com

Международная промышленная и технологическая выставка и форум "Большая промышленная неделя" пройдет в Каире с 8 по 10 октября 2019 года, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Мероприятие призвано стать точкой входа для российских и международных компаний на рынки стран Северной и Центральной Африки, и Ближнего Востока, которые являются ключевыми импортерами машинного оборудования, промышленных товаров и продуктов питания. Страной-партнером в 2019 году выступит Россия.

Более 10 тыс. кв. метров выставочной площади, на которой свою продукцию представят свыше 400 компаний - производителей продуктов и решений для промышленности из стран Европы, Азии, Африки.

Основные разделы выставки: энергетическое и нефтегазовое оборудование, транспортное машиностроение, современные агротехнологии, автоматизация производства, продукция для машиностроения и другое.

В рамках выставки состоится заседание российско-египетской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра торговли и промышленности Египта Амр Нассара. Также форум для поставщиков и подрядчиков проекта сооружения АЭС "ЭльДабаа", организованный госкорпорацией "Росатом", пленарная сессия африканского промышленного форума "Африка — территория передового производства".

В деловой программе запланированы тематические сессии и круглые столы по машиностроению, индустриальной автоматизации, энергетике, также развитию экспорта в Египет и африканский регион в целом.

Подробную информацию об условия участия в выставке можно получить у оператора "Бизнес Ивент". Контактное лицо -Анастасия Иващенко +7 (964) 566-57-93, ivashchenko@formika.ru.