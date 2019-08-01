  • 16 августа 201916.08.2019пятница
  • USD65,8907
    EUR73,4550
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер восточный

Тюменка задолжала сыну алименты на полмиллиона рублей

Происшествия, 13:04 16 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подать в суд иск на взыскание алиментов с исчезнувшей матери в пользу общего сына вынужден был житель Тюмени. Женщина ушла из семьи в 2013 году, оставив мужа-инвалида и восьмилетнего ребенка.

За это время успела она отбыть наказание в местах лишения свободы, ее долг по алиментам составил около 500 тыс. рублей, сообщает областная служба судебных приставов.

По месту прописки приставы алиментщицу не нашли и объявили ее в розыск. Как оказалось, она уже была замужем, и в новой семье у нее родилась дочь. Женщина пыталась восстановить отношения с подросшим сыном, уговаривая его жить с ней, но мальчик сбегал обратно к отцу.

По инициативе судебного пристава должница была привлечена к административной ответственности. Чтобы выплачивать положенные сыну алименты, женщина устроилась на работу, став парикмахером. Судебный пристав-исполнитель направил постановление ее работодателю об удержании с заработной платы 70 %.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 16.08.2019Уголовное дело о халатности во время пожара в колонии завели уральские следователи
13:04 16.08.2019Тюменка задолжала сыну алименты на полмиллиона рублей
12:20 16.08.2019Следком: возбуждено уголовное дело по нецелевому расходованию средств в "Медицинском городе"
11:14 16.08.2019Пенсионерку, заблудившуюся в ямальских лесах, нашли живой