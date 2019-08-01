Второй этап Кубка Тюменской области по биатлону стартует в Заводоуковске

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Второй этап кубка Тюменской области по биатлону стартует 23 августа в Заводоуковске на базе СК "Сосновый бор" центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", сообщили в пресс-службе областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

Торжественное открытие второго этапа состоится 24 августа в 11 часов. В 12 часов начнется спринт-кросс у юношей, им предстоит преодолеть дистанцию в 4,5 км и два огневых рубежа. Девушки пройдут дистанцию в 3 км и так же два огневых рубежа.

25 августа спортсмены будут состязаться в индивидуальных гонках на лыжероллерах. Девушки готовятся пробежать 7,5 км, юноши – 10 км, всем нужно отстреляться на четырех огневых рубежах. Сразу после завершения гонок состоится награждение победителей.

Отметим, что командное первенство по биатлону определяется по наибольшей сумме очков, набранных лучшими 8-ю зачетными участниками соревнования, независимо от пола.

Напомним, что по итогам первого этапа воспитанник ОСШОР Л. Н. Носковой Максим Галкин показал наилучшие результаты в гонке на 6 километров и спринте на 4,5 километра. Влад Петров стал вторым в гонке и четвертым в спринте. Александр Подольников занял 11-е место в гонке и 6 в спринте. Еще один представитель школы Вадим Травников занял на этих дистанциях 13 и 7 места соответственно.

Представительницы ОСШОР показали блестящие результаты: Анастасия Козлова стала лидером в гонке на 5 километров и в спринте на 3 километра, Александра Сычугова финишировала в обеих дисциплинах третьей. Маргарита Болдырева стала пятой в спринте и 15-й в гонке, Ксения Максёмова – 6-я в спринте и 13-я в гонке.

В общем командном зачете в лидеры вышел Уватский район, набравший 564 балла, команда "Заводоуковск-1" заняла второе место с 547 баллами, Тюменский район расположился на третьей строчке – 492 балла.