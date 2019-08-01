Молочную отрасль модернизируют в Китае

Фото: www.acdamate.com Фото: www.acdamate.com

Крупнейший в Китае регион по производству молока автономный район Внутренняя Монголия выпустил план по модернизации своей молочной индустрии, направленный на достижение того, чтобы годовое производство сырого молока достигло 10 млн тонн к 2025 году.

Регион будет работать над продвижением строительства первоклассных баз для кормовых и молочных источников, что, согласно плану, будет способствовать развитию молочной отрасли страны, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

В плане также говорится, что Внутренняя Монголия также будет проводить льготную политику в сфере финансов и землепользования для молочных компаний и поощрять их к развитию цифровых ферм.

В 2018 году во Внутренней Монголии насчитывалось более 2,3 млн коров, а объем производства сырого молока составил более 6,9 млн тонн - это одни из крупнейших показателей в Китае.

В июне прошлого года Китай обнародовал руководящие принципы по модернизации молочной промышленности, направленные на достижение мирового уровня в поставках молока, переработке молока и его качестве, а также в промышленной конкурентоспособности к 2025 году.