  • 25 августа 201925.08.2019воскресенье
  • USD65,6046
    EUR72,6243
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер юго-восточный

Молочную отрасль модернизируют в Китае

Экономика, 11:35 25 августа 2019

Фото: www.acdamate.com

Крупнейший в Китае регион по производству молока автономный район Внутренняя Монголия выпустил план по модернизации своей молочной индустрии, направленный на достижение того, чтобы годовое производство сырого молока достигло 10 млн тонн к 2025 году.

Регион будет работать над продвижением строительства первоклассных баз для кормовых и молочных источников, что, согласно плану, будет способствовать развитию молочной отрасли страны, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

В плане также говорится, что Внутренняя Монголия также будет проводить льготную политику в сфере финансов и землепользования для молочных компаний и поощрять их к развитию цифровых ферм.

В 2018 году во Внутренней Монголии насчитывалось более 2,3 млн коров, а объем производства сырого молока составил более 6,9 млн тонн - это одни из крупнейших показателей в Китае.

В июне прошлого года Китай обнародовал руководящие принципы по модернизации молочной промышленности, направленные на достижение мирового уровня в поставках молока, переработке молока и его качестве, а также в промышленной конкурентоспособности к 2025 году.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:35 25.08.2019Молочную отрасль модернизируют в Китае
17:58 23.08.2019"Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию модернизированные резервуары для хранения нефти
15:49 23.08.2019Предприятия Тюменской области показывают положительную динамику экспорта
12:31 23.08.2019Ишимцы узнают о доходах и расходах городского бюджета через сервис