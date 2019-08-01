Волейболисты "Тюмени" начнут чемпионат высшей лиги на домашней площадке

| Фото: ВК Тюмень | Фото: ВК Тюмень

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" первый тур чемпионата страны высшей лиги "А" проведет на своей площадке, сообщает пресс-служба клуба.

Всероссийская федерация волейбола определила окончательный календарь предстоящего первенства. Программа соревнований стартует 24 октября. Чемпионат подопечные Сергея Шульги начнут поединком против барнаульского "Университета", а на следующий день сыграют с новосибирским "Локомотивом-2".

Календарем высшей лиги "А" в этом сезоне не предусмотрены выходные в рамках тура. Так что тюменцы затем еще по разу встретятся с этими соперниками. 26 октября – с барнаульцами, а 27 – с железнодорожниками.

Всего подопечные Шульги в чемпионате проведут два домашних тура. Второй – с 26 февраля по 1 марта.