Упаковку завода "ГофропакТюмень" поставляют в три федеральных округа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продукция завода "ГофропакТюмень" получила хорошую известность в трех округах — Уральском, Сибирском, Приволжском. Об этом исполнительный директор предприятия, специализирующегося на производстве гофрокартона и выпуске упаковки из него, Юрий Юрченко рассказал во время пресс-тура 29 августа.

Картон и бумага приходят на предприятие в виде рулонов, потом их подают на линию — так называемый гофроагрегат, где получаются заготовки для дальнейшей переработки. "Берется два слоя картона, между ними располагается бумага. Она гофрируется с помощью механической и термической обработки. Получается так называемая волна, она склеивается между собой с помощью крахмального клея - экологически чистый продукт. И получается бесконечно полотно гофрокартона, которое затем режут на заданные поперечные и продольные размеры", — рассказал о процессе производства Юрий Юрченко.

Во втором цехе из бесформенной заготовки делают ящики, коробки, лотки. Здесь же на готовое изделие по заказу клиента могут нанести печать и склеить его.

Коробки, выпущенные на заводе "ГофропакТюмень", можно встретить в любом сетевом магазине, обычном магазине Тюменской области и близлежащих районов. Одни из самых известных покупателей — "Тюменский бройлер" (группа "ПРОДО"), птицефабрики "Боровская", "Пышминская", "Ирбитская", "Нижневартовская", кондитерские фабрики, "Ишимский мясокомбинат", группа компаний Danone в Ялуторовске, производители мебели "Заречье" и "Интеди".

Завод "ГофропакТюмень" весьма известен среди производителей гофротары. "Мы занимаем на рынке РФ около одного процента общего объема. Наша продукция известна в Уральском, Сибирском, Приволжском округах", — сказал исполнительный директор.

Отметим, продукция завода широко представлена в Нижневартовске, Сургуте. "В Ямале намного меньше. Там нет таких больших предприятий, которые могли бы брать гофротару. Фабрики, на которых перерабатывают рыбу, птицефабрики, кондитеры, представители пекарен заинтересованы в нашей продукции", — добавил Юрий Юрченко.

В среднем в сутки на предприятии производят и сдают на склад от 150 тыс. квадратных метров продукции. На заводе трудятся более 200 человек. Зарплата машиниста, трудящегося на заводе "ГофропакТюмень", составляет 30-45 тыс. рублей. На предприятии соблюдают требования охраны труда и техники безопасности, заверил Юрий Юрченко. Рабочих обеспечивают необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой. "У нас есть инженер по охране труда, который контролирует работу наших работников, следит за тем, чтобы всем были выданы средства защиты", — поделился исполнительный директор.

Предприятие намерено развиваться. Недавно на заводе запустили новое оборудование. Оно было приобретено с господдержкой. Завод получил около 27 млн рублей в качестве возмещения затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга. В 2018 году предприятие закупило три единицы техники, с которым в 2019 году заявилось на оказание господдержки. Теперь в цеху, где идет переработка, функционируют автоматическая машина ротационной высечки гофрокартона с функцией флексопечати, автоматическая линия разделения гофротары для ротационной высечки, плосковысекальный станок.

"Мы никогда не стоим на месте. На рынке очень серьезная конкуренция в производстве и переработке гофрокартона. Требования к упаковке высоки: она должна быть прочной, чтобы выдерживать перевозки по стране. Ящики должны выдерживать, продукты не должны рассыпаться в пути. Поэтому новое оборудование, которое мы запустили буквально три месяца назад, дает нам еще один шаг и толчок для более широкого представления нас на рынке как производителя. Оно абсолютно новое, технологичное. Далеко не все могут похвастаться таким оборудованием. Поэтому мы можем производить больше продукции, чем наши конкуренты", — поделился Юрий Юрченко.

По его словам, помощь власти позволила руководству предприятия уверенней чувствовать себя при покупке оборудования. Юрий Юрченко отметил, что машины и станки дорогие, редкие, создаются под заказ, их везут издалека.

Инна Пахомова