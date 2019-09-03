Тобольский БК "Нефтехимик" начнет борьбу за Кубок России

| Фото: БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Тобольский БК "Нефтехимик" примет участие в квалификационном раунде Кубка России среди мужских команд в Магнитогорске с 25 по 29 сентября.

Кроме тоболяков в группу "Г" вошли местный БК "Динамо", "АлтайБаскет", представляющий Алтайский край, иркутский БК "Иркут" и "Енисей-2" из Красноярского края. Как рассказал главный тренер тоболяков Дмитрий Тараканов, все соперники по группе имеют высокий уровень.

"Главный фаворит предстоящего раунда - магнитогорское "Динамо". У них хороший состав и самые высокие цели на предстоящий сезон. Также сильная иркутская команда, которая в прошлом году играла в суперлиге 1. Хорошо знакомый нам "АлтайБаскет" в этом году серьезно укрепил состав. Несмотря на это, будем в каждой игре выкладываться на максимум, играя на победу", - отметил Дмитрий Тарканов.

Первый матч в Магнитогорске тоболяки проведут 25 сентября. В этом день Нефтехимик сыграет с "Енисеем-2".

Победитель группы сыграет в 1/16 финала с московским ПБК "МБА" 8 октября.

Евгений Новосёлов