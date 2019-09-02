В Тюменской области в рамках нацпроектов строятся школы и детсады

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Губернатор Тюменской области Александр Моор наряду с другими главами регионов РФ принял участие в совещании в режиме ВКС, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В ходе селекторного совещания по вопросу строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений глава правительства заметил, что на строительство новых школ, увеличение числа новых учебных мест, ликвидацию третьей смены в бюджете страны с 2016 по 2021 годы на условиях софинансирования регионам предусмотрены около 200 млрд рублей. В итоге это уже привело к созданию более 155 тыс. новых учебных мест.

Вместе с тем, он отметил, что значительное количество регионов решают проблему доступности школьного образования, не прибегая к федеральному финансированию.

По словам премьера, к началу нового учебного года открылись более 170 новых школ, из которых 58 построены с привлечением федеральных денег. Всего же до конца текущего года будут открыты еще более 200 объектов, из которых 67 строятся при помощи федерального центра. Дмитрий Медведев отметил хорошие темпы строительства новых школ в стране и призвал не сбавлять их.

В Тюменской области к началу 2019-2020 учебного года проведена подготовка 326 образовательных организаций всех типов и видов. За счет всех источников консолидированного областного бюджета на подготовку учреждений к новому учебному году направлено почти 4 млрд рублей. В 2019 году в рамках проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" ведется строительство трех школ.

Все школы, а также детские сады в регионе строятся по типовым проектам, признанным экономически эффективными Минстроем России.

В День знаний в Тюменской области торжественно открылись новые школы в Тюмени и Заводоуковске. В этих образовательных учреждениях реализованы самые современные решения. Выделены как учебные пространства (кабинеты, лаборатории, информационно-библиотечный центр), так и общеразвивающие зоны (досуговый центр, актовый, спортивные и гимнастические залы, игровые рекреации).

Кроме того, вся инфраструктура возле школы, включая универсальное уличное спортивное ядро предназначены для использования в том числе и жителями прилегающей территории.

Такие подходы в качестве типового пакетного решения используются при строительстве новых школ, а также при реконструкции и комплексных капитальных ремонтах действующих учреждений.

Работы по строительству еще двух школ продолжаются по плану. В строящейся школе в Тобольске (корпус 2 школы №16) завершено возведение коробки здания, ведутся отделочные работы и благоустройство территории, один из трех блоков сдан под оснащение оборудованием.

Строительство школы в селе Горнослинкино Уватского района начато в апреле текущего года. Ввод школы запланирован на 2020 год.

В рамках национального проекта "Демография" ведется строительство детских садов. В 2019 году соглашениями с федеральным министерством предусмотрен ввод трех новых объектов, в том числе они включают ясельные группы для предоставления мест детям от полутора лет.

В детском саду в мкр. "Ямальский-2" Тюмени все работы завершены в полном объеме. Сейчас завершается оснащение оборудованием. Высокая степень строительной готовности (99%) и по детскому саду в мкр. "Тура" областной столицы. Здесь завершаются отделочные работы и благоустройство территории. Строительная готовность детского сада в мкр.15 Тобольска на сегодня составляет 70%. Уже завершены работы по возведению коробки здания, монтажу окон и устройству внутренних инженерных сетей. Ведется внутренняя отделка и благоустройство территории.

"В национальном проекте есть конкретные задачи - к 2021 году обеспечить всех детей в возрасте от 1,5 лет местами в дошкольных учреждениях. Поэтому на ближайшие три года план – построить тринадцать детских садов. Почти все они разместятся в районах активной застройки жильем", - прокомментировал Александр Моор.