На Ямале начался отопительный сезон

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Во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа начался отопительный сезон. Соответствующие распоряжения приняты органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба правительства округа.

Начиная с 22 августа, тепло подано в дома и на социальные объекты самых северных отдаленных поселков региона. С 1 сентября подключились к теплу школы, детские сады, больницы и другие здания социального назначения во всех муниципалитетах. Жилой фонд традиционно будут подключать в соответствии с погодой.

Напомним, что органаы местного самоуправления могут сами устанавливать сроки подключения жилья к теплу, но не позднее 5-дневного срока, при котором средняя температура воздуха на улице держится ниже 8 градусов Цельсия.

Согласно нормативным документам, представленным муниципалитетами в окружной департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, жилые дома на территории городов и поселков арктического региона подключат к теплу со 2 по 5 сентября.