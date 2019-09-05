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Чемпионат Высшей хоккейной лиги стартует для "Рубина" в Караганде

Спорт, 12:31 05 сентября 2019

www.hcrubin.ru

Первый поединок в десятом чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин" проведет против "Сарыарки" в Караганде 5 сентября, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Именно эти команды соперничали в апрельском финале "Кубка Владимира Петрова", когда сибиряки уступили представителям Казахстана в серии (1-4). В регулярном же чемпионате ВХЛ прошлого сезона рубиновцы одержали на карагандинском льду победу (1:0).

После прошлого, чемпионского для "Сарыарки", сезона, ее стан покинула большая группа игроков. В том числе, защитник Дмитрий Лютов, перешедший в "Рубин". В обратном направлении проследовали нападающие Дмитрий Бойчук и Александр Комаристый. Из ханты-мансийской "Югры" под опеку главного тренера казахстанской команды Леонида Тамбиева перебрались нападающие Виталий Карамнов, Сергей Голоднюк и Дмитрий Михайлов. Двое последних в прошлом играли в Тюмени. Также оказался в "Сарыарке" форвард Константин Кузнецов, который выступал за питерское "Динамо", а хоккеем начинал заниматься на тюменском льду.

С 16 по 21 августа "Сарыарка" выступила на турнире имени Николая Дроздецкого в Санкт-Петербурге, заняв третье место. Подопечные Тамбиева разгромили ташкентский "Хумо" (6:1), одолели местную команду "СКА-Нева" (1:0) и альметьевский "Нефтяник" (4:0).

Матч в Караганде начнется в 18 часов по тюменскому времени.

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# ВХЛ , Сарыарка , ХК Рубин , хоккей

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